Weiterfahrt unterbunden Pkw-Fahrer mit falschen Kennzeichen unterwegs

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 21. März, gegen 15.20 Uhr, wurde in Helmbrechts ein 62-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die an dem Peugeot angebrachten Kennzeichen für einen VW Polo ausgegeben sind.