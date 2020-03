Zeugen gesucht Schwarzer Mazda wird an Kotflügel und Stoßstange erheblich beschädigt

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In Schwarzenbach am Wald wurde in der Zeit von Dienstagvormittag, 17. März, bis zum Mittwoch, 18. März, ein schwarzer Pkw Mazda 3 durch einen bisher unbekannten Täter im Rahmen eines Zusammenstoßes mit einem weiteren Fahrzeug beschädigt.