Eigentümer gesucht Aufmerksamer Passant entdeckt zwei offensichtlich gestohlene E-Bikes

Die PI Amberg sucht den Eigentümer des hochwertigen E-Bikes. Foto: PI Amberg

In der Regensburger Straße 93 in Amberg fand am frühen Freitagmorgen, 20. März, ein Amberger zwei hochwertige E-Bikes im Bereich einer Tanzschule, unversperrt und freizugänglich abgestellt, auf und verständigte die Polizei.