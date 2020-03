Ermittlungen in Marktredwitz Beschränkter Zugang zu einem Supermarkt – Senior bedroht Security-Mitarbeiter

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, gegen 18 Uhr, ist es in der Wölsauer Straße in Marktredwitz vor einem Verbrauchermarkt zu einer Bedrohung gekommen.