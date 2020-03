Anzeige erstellt Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstagvormittag, 19. März, beobachtete eine Mitarbeiterin in einem Verbrauchermarkt in Wunsiedel, wie ein Kunde verschiedene Waren einsteckte und an der Kasse nicht bezahlte.