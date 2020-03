Weiterfahrt untersagt Mofafahrer fährt schneller als die erlaubten 25 km/h

Foto: 123rf.com

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag, 19. März, um 12 Uhr, in Oberviechtach in der Schönseer Straße ein 59-jähriger Mann aus Schönsee auf, der mit seinem Mofa plötzlich langsamer wurde.