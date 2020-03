Leichte Verletzungen Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen − Radfahrer stürzt vor Schreck

Am Donnerstag, 19. März, gegen 13.20 Uhr, bog in Schwandorf von der Böhmischen Torgasse kommend ein 56-Jähriger aus dem Bereich Schwandorf mit seinem Passat in die Fronberger Straße ein. Dabei übersah er einen Fahrradfahrer, der aus Richtung Fronberg kommend kreuzte.