Hinweise erbeten Unbekannter fährt Auto auf Parkplatz an und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, zeigte eine 59-jährige Neunburgerin bei der PI Schwandorf an, dass in der zurückliegenden Woche jemand gegen ihren Skoda gefahren sei. Dabei wurde der Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden und machte sich aus dem Staub.