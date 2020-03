Jugendliche Ladendiebe Nüsse, Schokolade und Zigaretten standen auf der Diebesliste

Foto: 123rf.com

Zwei Ladendiebe, die unabhängig voneinander Süßigkeiten stehlen wollten, überführte am Donnerstag, 19. März, das Personal eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße in Hof.