60.000 Euro Schaden Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – keine Verletzten

Foto: 123rf.com

Ein 69-jähriger Mann aus Schönsee fuhr am Mittwoch, 18. März, um 13.05 Uhr, mit seinem BMW Mini bei Oberviechtach die Gemeindeverbindungsstraße von Johannisberg in Richtung Nunzenried. An der Kreuzung mit der Bundesstraße B22 übersah er den vorfahrtsberechtigten Kleintransporter der Marke Fiat Ducato eines 52-jährigen Mannes aus Windischbergerdorf, der von Winklarn in Richtung Oberviechtach fuhr.