Hinweise erbeten Unfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Nittenau

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 18. März, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, parkte ein 54-jähriger Jeep-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Nittenau in der Industriestraße. Der Mann parkte sein Fahrzeug für circa 20 Minuten im hinteren Bereich.