1.000 Euro Schaden Mit einem gezielten Fußtritt beschädigt ein Vandale einen Kotflügel

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Wie erst jetzt bei der Polizei Marktredwitz angezeigt wurde, ist es zwischen dem 10. Februar und 1. März in der alten Schulstraße in Selb zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug gekommen.