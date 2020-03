Hamsterer erwischt Überwachungskamera zeichnet Diebstahl von Fischkonserven auf

Foto: Morad Hegui/123rf.com

Am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr wurde in einem der örtlichen Einkaufsmärkte in der Morgenlandstraße in Schwazenfeld ein bislang unbekannter männlicher Täter gefilmt, als er Nahrungsmittel (Dosenfisch) in seine Hosentaschen einsteckte.