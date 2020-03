Hinweise erbeten Gartenzaun angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. auf 18. März, wurde von einem Anwesen in der Regensburger Straße in Teublitz ein Gartenzaun angefahren. Dabei brach eine Gartensäule und der Metallzaun wurde aus der Verankerung gebrochen.