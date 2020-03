Die Kripo ermittelt Vermisste 71-Jährige tot aus einem Stausee geborgen

Eine seit Sonntag, 16. März, vermisste 71-Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth, konnte am Dienstag, 17. März, tot in einem Stausee aufgefunden werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen.

Plössberg. Am Montagmorgen ging bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth die Vermisstenmeldung einer 71-jährigen Frau ein. Das Fahrzeug der Frau war auf einem Parkplatz am Liebensteiner Speicher aufgefunden worden. Aufgrund einer möglichen Erkrankung, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Es wurde daraufhin eine umfangreiche Suchaktion mit großem Kräfteansatz durch Polizei, den Feuerwehren Plößberg, Liebenstein, Tirschenreuth, Mitterteich, Wiesau und Windischeschenbach, dem BRK mit Rettungsdienst und Wasserwacht, der DLRG, zwei Hubschraubern, zwei Drohnen und mehreren Suchhunden durchgeführt, die aber ohne Erfolg blieb. Im Rahmen der Suche hatte man nur den Schwimmgürtel der Vermissten treibend auf dem Wasser gefunden.

Die Suche nach der Frau wurde am 17. März fortgesetzt. Polizeitaucher aus Nürnberg konnten die Vermisste leblos im Speichersee auffinden und bergen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden geführt. Dem jetzigen Stand zufolge liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Unfall vor.