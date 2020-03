Hinweise erbeten Fahrradunterstand und Firmen-Pkw in Rehau beschädigt

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 15. März, wurden am Parkplatz Richtung Steinleite der Rehau AG an der Otto-Hahn-Straße in Rehau am dortigen Fahrradunterstand durch Steinwürfe sämtliche Scheiben zertrümmert.