Unfallflucht Außenspiegel an zwei Kleintransportern abgefahren

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montagnachmittag, 16. März, in der Zeit von 14.35 bis 14.45 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Kirchenlamitzer Straße in Münchberg, von zwei geparkten Kleintransportern, jeweils den linken Außenspiegel ab und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.