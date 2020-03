Steuervergehen Rumänische Zulassung reicht nicht aus

Wegen eines Steuervergehens muss sich nun ein 36-jähriger Rumäne verantworten. Der in Amberg lebende Mann wohnt bereits seit 2016 in Deutschland, meldete seinen Wagen bisher aber noch nicht um.

Kümmersbruck. Dies fiel einer Streife am Montagmorgen, 16. März, um 5.20 Uhr, in Kümmersbruck auf Höhe des Haidweihers auf. Dass nicht nur er, sondern auch sein Pkw umgemeldet werden muss, wenn er seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat, entzog sich seiner Kenntnis.