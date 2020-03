Diebstahl Unbekannter klaut Geldbörse aus unverschlossenem Pkw

Gelegenheit macht Diebe, so auch in diesem Fall. Ein 81-jähriger Amberg parkte seinen Pkw im Bereich der Regensburger Straße in Amberg und verließ ihn unversperrt. Das machte sich am Sonntagmittag, 15. März, um 12.45 Uhr, ein Dieb zu Nutze.