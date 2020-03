Ungewollte Lackpflege Unbekannter beschmiert geparktes Fahrzeug mit Creme

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte am Sonntag, 15. März, in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr einen im Glashüttenweg in Marktredwitz abgestellten Audi mit Creme.