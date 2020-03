Diebstahl aus einer Werkstatt Motorsägen im Wert von 1.700 Euro entwendet

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter drang im Zeitraum zwischen Samstag, 7. und Samstag, 13. März, in eine Werkstatt, die an ein Wohnhaus in Steinach in der Gemeinde Gleiritsch angrenzt, ein.