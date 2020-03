„Vendue“ Pkw ohne Versicherung und Zulassung festgestellt

Foto: Hoppe/123rf.com

Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten am Sonntagabend, 15. März, auf der Autobahn A93 am Autohof in Thiersheim einen Pkw mit französischer Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die französische Zulassungsbescheinigung mit dem Hinweis „Vendue“ versehen war und das Fahrzeug somit nur noch für den Straßenverkehr in Frankreich zugelassen ist.