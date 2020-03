Besonders schwerer Fall Polizei stellt Diebesgut aus Hotel in Transporter sicher

Foto: 123rf.com

Am Sonntagmittag, 15. März, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb einen bulgarischen Kleintransporter auf der Autobahn A93 bei Selb. Als die Fahnder den Transporter näher in Augenschein nahmen, entdeckten sie eine Vielzahl von Gegenständen, die aufgrund diverser Aufschriften einer Hotelkette in Dresden zuzuordnen waren.