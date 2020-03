Sieben Meter Höhe Feuerwehr rettet Katze vom Baum

Foto: Arndt Vladimir/123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 15. März, teilte eine Anwohnerin des Kreuzbergrings in Schwandorf mit, dass seit dem Vormittag eine Katze auf einem Baum in etwa sieben Meter Höhe sitzen und dort jämmerlich miauen würde.