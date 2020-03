4.000 Euro Blechschaden Ford-Fahrer missachtet Vorfahrt

Am Samstag, 14. März, gegen 18.20 Uhr kam es an der Ausfahrt des Naabtalcenters in die Regensburger Straße in Burglengenfeld zu einem Verkehrsunfall, der zu einem Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro führte.