Abgelenkt von hübschen Mädels 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw – Schnittverletzung und tiefe Kratzer im Lack

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 14. März, gegen 16.45 Uhr waren zwei 15-jährige Jugendliche mit ihren Fahrrädern auf der Schwarzerberg Straße in Meßnerskreith, ein Ortsteil von Maxhütte-Haidhof, in westliche Richtung zur Dorfmitte unterwegs. Dabei zogen zwei Mädchen, die sich in der Staße „Am Thorgraben“ aufhielten, die Blicke des vorausfahrenden Radfahrers auf sich.