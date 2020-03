Hinweise erbeten Mit Einkaufswagen gegen Pkw gerollt und geflüchtet

Am Samstag, 14. März, gegen 13 Uhr, stellte eine 44-jährige Hoferin ihren weißen Seat Ibiza auf dem Nettoparkplatz im Peuntweg 1 in Hof ab. Als sie eine halbe Stunde später gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden an ihrem Pkw fest.