Waffenfund bei Einweisung Psychisch auffälliger Mann besaß Luftgewehr und Armbrust in seiner Wohnung

Aufgrund psychischer Auffälligkeiten während wiederholter Anrufe bei der Polizei am Samstagvormittag, 14. März, suchten die Beamten den 48-Jährigen in seiner Wohnung in Thierstein auf.