Wohnungsdurchsuchung Polizei findet Drogen und Munition

Foto: 123rf.com

In einem Ortsteil von Münchberg wurde am Freitag, 13. März, eine Wohnung durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde eine zweistellige Menge an Marihuana und Rauschgiftzubehör beschlagnahmt.