Unfall bei Schwarzenfeld Vorfahrt missachtet – Pkw überschlägt sich

Foto: 123rf.com

Am Freitagmorgen, 13. März, kurz nach 8 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Fensterbach die Hohenäckerstraße in Richtung Staatsstraße 2151. Diese wollte er ursprünglich überqueren. Er übersah hierbei jedoch einen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Fensterbach, der die Staatsstraße aus Dürnsricht kommend in Richtung Schwarzenfeld befuhr.