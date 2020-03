Nach Belgien unterwegs Illegalen Tiertransport mit 48 Hundewelpen gestoppt

Foto: Deutscher Tierschutzbund

In der Nacht vom 12. auf den 13. März wurde im Rahmen der erweiterten Grenzkontrolle auf der Bundesstraße B303 bei Schirnding ein Transporter durch die Bundespolizei gestoppt. An Bord befanden sich in fest eingebauten Boxen 48 Hundewelpen.