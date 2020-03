Fahrsicherheitstraining Optimal vorbereitet auf die neue Motorradsaison

Foto: PI Amberg

„Back on Bike“ hieß eine Verkehrssicherheitskampagne der Bayerischen Polizei, die im Juni letzten Jahres auf dem Multifunktionsplatz in Amberg und beim Boxenstopp in Weiden vorgestellt wurde. Insbesondere an Neu- und Wiedereinsteiger als Motorradfahrer richtete sich die Aktion, die unter dem bayernweiten Programm „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ stattfand.