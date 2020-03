Auf frischer Tat Zwei jugendliche Graffitisprayer festgenommen

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnten zwei Jugendliche, die durch Graffiti an einem Stromverteilerhäuschens in Hof im Ortsteil Wölbattendorf am Donnerstagabend, 12. März, rund 2.000 Euro Sachschaden anrichteten, auf frischer Tat festgenommen werden.