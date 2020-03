Ermittlungen in Schwandorf Unbekannter überfällt 92-Jährigen und raubt im die Geldbörse

Am Mittwoch, 11. März, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 92-jähriger Schwandorfer am Bahnhof im Bereich des Abgangs zu den übrigen Gleisen durch einen unbekannten männlichen Täter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen.

Schwandorf. Anschließend forderte der Täter die Herausgabe des Geldbeutels. Der Geschädigte kam der Forderung nach und übergab seinen Geldbeutel an den Täter. Nachdem der unbekannte Täter keinerlei Wertgegenstände im Geldbeutel auffinden konnte, entledigte sich dieser des Geldbeutels und warf diesen in einen naheliegenden Mülleimer. Im Anschluss daran versetzte der Täter dem Geschädigten erneut einen Schlag gegen die rechte Körperseite. Nachdem der Geschädigte um Hilfe rief, flüchtete der Täter in Richtung Pesserlstraße. Der Geschädigte Schwandorfer wurde durch die Tat leicht verletzt.

Der unbekannte Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er war circa 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Der Täter war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 4301-0.