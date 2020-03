Ohne Helm 14-jährige Radlerin bei Unfall verletzt

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Die 14-jährige Schülerin war am Donnerstag, 12. März, um kurz vor 8 Uhr, mit ihrem Rad in Weiden unterwegs in Richtung Schule. Das junge Mädchen befuhr mit dem Fahrrad die Schustermooslohe in Fahrtrichtung stadteinwärts. Eine 47-jährige Weidenerin fuhr zur selben Zeit aus Richtung des „Alten Schusters“ in Richtung der Hauptstraße.