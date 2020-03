10.000 Euro Schaden Öl und Dunstabzug führen zu Küchenbrand

Eigentlich sollte es nur etwas zu Essen geben. Hierzu stellte eine 68-jährige Weidenerin am Donnerstag, 12. März, in der Mittagszeit eine Pfanne mit Öl auf den heißen Herd. Um Geruch zu vermeiden, stellte sie zudem den Dunstabzug an.