Hinweise erbeten Unbekannter fährt zwei Fahrzeuge an und kümmert sich nicht

Foto: Hoppe/123rf.com

Vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken wurden in der Zeit von Mittwoch, 11. März, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 12. März, 16.30 Uhr, auf einem Klinikparkplatz in der Frankenwaldstraße in Bad Steben gleich zwei Fahrzeuge beschädigt.