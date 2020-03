Polizei ermittelt Unbekannter fährt Pkw an und haut ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag, 10. bis 11. März, wurde auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Schützenstraße in Münchberg ein geparkter grauer Renault Megane angefahren. Die vordere Stoßstange wurde eingedellt und zerkratzt.