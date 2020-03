Polizei sucht Zeugen Zwei junge Männer der Versuchten Brandstiftung mit Feuerwerkskörper verdächtigt

Foto: Igor Stevanovic/123rf.com

Wie bereits berichtet, wurde am Faschingssamstag, 22. Februar, ein pyrotechnischer Gegenstand – ein sogenanntes Römisches Feuer – durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Bahnhofstraße in Marktredwitz geworfen.