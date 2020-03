700 Euro Schaden Elfjährige Schülerin lässt iPhone in der Umkleide – nach der Sportstunde ist es weg

Foto: Panithan/123rf.com

Am Mittwoch, 11. März, in der Zeit von 13 Uhr bis 14.30 Uhr, fand in der Regentalturnhalle in Nittenau Sportunterricht statt. Eine elfjährige Schülerin hatte in der Umkleide in ihren Schulrucksack ihr iPhone 6s abgelegt.