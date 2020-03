5.000 Euro Schaden 54-Jährige nach Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen, 12. März, auf der Bundesstraße B173 bei Köditz.

Köditz. Um 7.20 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Vogtland die Bundesstraße B173 in Richtung Naila. Auf Höhe der Abzweigung nach Selbitz wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 54-jährige Seat-Fahrerin aus dem Landkreis Hof. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht und der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum Hof.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Seat war so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden musste.