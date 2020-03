Einen Audi-Fahrer, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hielten Polizisten der Inspektion Hof am Mittwochabend, 11. März, an.

Oberkotzau. Um 18.10 Uhr führten die Beamten eine Verkehrskontrolle bei einem 18-Jährigen in der Straße „Am Rathaus“ durch. Dabei stellten sie sofort drogentypische Anzeichen bei dem Fahranfänger fest.

Der junge Mann aus dem Landkreis Hof gab zudem an, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Nach der obligatorischen Blutentnahme trat er seinen Heimweg zu Fuß an.