Anzeige aufgenommen 17-Jähriger versteckt Marihuana in Salamipackung

Foto: 123rf.com

Ein nicht alltägliches Versteck wählte ein 17-Jähriger, um seine Drogen zu verstecken. Bei einer Kontrolle am Mittwochnachmittag, 11. März, am Bahnhof in Hof gab der Jugendliche aus dem Erzgebirgskreis zwar an, keine verbotenen Sachen mitzuführen, die Fahnder der Grenzpolizei Selb konnten jedoch bei einem näheren Hinschauen zwei Joints und eine kleine Menge Marihuana auffinden.