Verfahren eingeleitet Beamte stellen Sattelzug mit zahlreichen Verstößen fest

Foto: 123rf.com

Am Mittwochmittag, 11. März, kontrollierten Beamte der Hofer Verkehrspolizei auf der Autobahn A72 in Fahrtrichtung Westen an der Anschlussstelle Hof-Töpen einen spanischen Sattelzug. Im Rahmen der Auswertung des digitalen Kontrollgerätes stellten die Beamten zunächst einige Geschwindigkeitsverstöße fest.