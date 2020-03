Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt geparkten Pkw und macht sich aus dem Staub

Eine zerkratzte Beifahrertür fand eine 53-jährige Frau aus Helmbrechts vor, als sie am frühen Mittwochnachmittag, 11. März, nach dem Einkaufen zu ihrem geparkten Pkw in der Kronacher Straße in Naila zurückkam.