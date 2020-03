Zeugen gesucht Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und haut ab

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von Dienstagabend, 10. März, 20 Uhr, bis Mittwochmittag, 11. März, 12 Uhr, den Gartenzaun eines Anwesens in der Beethovenstraße in Maxhütte-Haidhof. Der Unfallort befindet sich in der Nähe der dortigen Wendestelle. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerkannt.