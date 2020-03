Alles Ungute kommt von Oben Teil einer Badewannenverkleidung fällt auf 65-Jährige herab

Glaubt man der Bibel, kommt eigentlich nur Gutes von oben. Dies würde eine 65-jährige Weidenerin seit Mittwoch, 11. März, wohl nicht mehr ausnahmslos unterschreiben. Die Dame war gegen 11 Uhr nichtsahnend dabei, ihren Müll aus dem Haus zu bringen.

Weiden. Was sie nicht wusste beziehungsweise ahnte war, dass in dem Mehrfamilienhaus im zweiten Stock gerade Umbaumaßnahmen stattfanden. Und just in dem Moment, als die Dame das Haus verließ, wurde sie von einem herabfallenden Metallteil, das ursprünglich mal eine Badewannenverkleidung gewesen war, getroffen.

Gott sei Dank wurde die Dame durch das herabfallende Teil nur leicht verletzt. Dennoch kam sie ins Klinikum, damit ihre Verletzungen begutachtet werden konnten. Den 57-jährigen Helfer, der das Teil nach unten geworfen hatte, erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.