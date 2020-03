Zeugen gesucht 15-Jährige wird am Schwandorfer Bahnhof von blondem Mann bedroht

Am Mittwoch, 11. März, wurde in den Mittagsstunden eine 15-jährige Schülerin aus Burglendenfeld am Schwandorfer Bahnhof von einem bislang unbekannten Mann zunächst angerempelt und im weiteren Verlauf bedroht.