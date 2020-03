Seit Mittwoch, 11. März, 7.30 Uhr, wurde in Neunburg vorm Wald ein deutscher Pinscher mit braunem Halsband vermisst. Jetzt ist er wieder aufgetaucht.

Neunburg vorm Wald. Beim Gassigehen in der Nähe der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald hat sich der Vierbeiner in Richtung Köblitz aus dem Staub gemacht.

Die Besitzerin des Hundes meldete am Mittwoch, 11. März, gegen 18.55 Uhr, dass der Vierbeiner wieder aufgetaucht ist.