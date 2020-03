In Schwarzenfeld Wahlplakate zum wiederholten Male beschädigt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Bereits am Samstag, 29. Februar, hatte ein Unbekannter Wahlplakate in Schwarzenfeld beschädigt. Am Samstag, 7. März, wurden erneut in Schwarzenfeld mehrere Wahlplakate demoliert. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von 2 Uhr bis 12.30 Uhr vier Wahlplakate beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.